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Солдати КНДР вже в Росії. SPRAVDI показало відеодоказ

П'ятниця 18 жовтня 2024 20:27
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Солдати КНДР вже в Росії. SPRAVDI показало відеодоказ Ілюстративне фото солдатів КНДР відправили до Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північнокорейські солдати вже знаходяться на території Росії. Їм видають військову форму РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI у Facebook.

Центр оприлюднив відео, на якому можна побачити, як солдатів КНДР екіпірують у російську військову форму.

"Це нещодавно отримані кадри, яким не більше 72 годин. Це Сергіївський полігон на Далекому Сході Росії", - уточнили в Центрі.

КНДР відправила солдатів до Росії

Нагадаємо, 16 жовтня джерело РБК-Україна в Силах оборони повідомило, що Росія готує понад 10 тисяч північнокорейських військових на Далекому Сході.

При цьому пізніше джерела РБК-Україна у спецслужбах уточнили, що підготовку північнокорейські солдати проходять на чотирьох полігонах у Росії.

Сьогодні, 18 жовтня, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що вже у листопаді на війну проти України відправлять близько 11 тисяч північнокорейських солдатів.

Варто зауважити, що раніше Північна Корея надавала Росії лише військову допомогу і не була прямою стороною у війні проти України. Але після підписання між РФ та КНДР договору про всеосяжне стратегічне партнерство характер допомоги змінився.

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