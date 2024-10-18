Японія анонсувала постачання додаткової техніки для ЗСУ
Міністр оборони Японії Ген Накатані пообіцяв Україні додаткові поставки транспортних засобів. Про це він заявив під час розмови з українським колегою Рустемом Умеровим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
"Японський міністр висловив готовність своєї країни продовжувати підтримку України і повідомив про плани на додаткові поставки транспортних засобів Сил самооборони Японії", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Накатані засудив військове співробітництво Китаю та Північної Кореї з Росією, назвавши це фактором, який сприяє затягуванню війни та погіршенню ситуації в Україні.
Конкретні види техніки, які будуть передані, не уточнюються. Раніше Токіо передало Києву близько 100 одиниць транспортних засобів, серед яких військові вантажівки.
Допомога Україні від Японії
Японія надає значну підтримку Україні з початку російського вторгнення у 2022 році, надаючи як пряму фінансову допомогу, так і міжнародні організації.
Токіо виділило понад 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів і кредитів, ставши четвертим за величиною донором бюджетної підтримки України.
Крім того, Японія надає допомогу через такі структури, як Світовий банк та Азійський банк розвитку.
У червні президент України Володимир Зеленський та колишній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали угоду про гарантії безпеки.
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