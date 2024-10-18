Японія анонсувала постачання додаткової техніки для ЗСУ

Міністр оборони Японії Ген Накатані пообіцяв Україні додаткові поставки транспортних засобів. Про це він заявив під час розмови з українським колегою Рустемом Умеровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Конкретні види техніки, які будуть передані, не уточнюються. Раніше Токіо передало Києву близько 100 одиниць транспортних засобів, серед яких військові вантажівки.

Крім того, Накатані засудив військове співробітництво Китаю та Північної Кореї з Росією, назвавши це фактором, який сприяє затягуванню війни та погіршенню ситуації в Україні.

"Японський міністр висловив готовність своєї країни продовжувати підтримку України і повідомив про плани на додаткові поставки транспортних засобів Сил самооборони Японії", - йдеться в повідомленні.

Допомога Україні від Японії

Японія надає значну підтримку Україні з початку російського вторгнення у 2022 році, надаючи як пряму фінансову допомогу, так і міжнародні організації.

Токіо виділило понад 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів і кредитів, ставши четвертим за величиною донором бюджетної підтримки України.

Крім того, Японія надає допомогу через такі структури, як Світовий банк та Азійський банк розвитку.

У червні президент України Володимир Зеленський та колишній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали угоду про гарантії безпеки.

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