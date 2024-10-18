Солдати КНДР навчаються на чотирьох полігонах у Росії, - джерела

Росія вже тренує військових з Північної Кореї для участі у війні проти України. Навчання відбуваються на чотирьох російських полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

При цьому розвідка Південної Кореї стверджує, що Північна Корея відправить в Україну 12 тисяч військових.

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Росія відправить близько 11 тисяч військових КНДР на війну проти України з листопада . Він зазначив, що перший загін з 2600 солдатів вирушить до Курська.

Участь військ КНДР у війні

У жовтні західні ЗМІ повідомили, що КНДР збирається направити війська для участі у війні проти України. Зазначається, північнокорейські офіцери вже знаходяться на окупованих територіях України, деякі з них навіть могли загинути.

За даними української розвідки, у Росії проходять навчання близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що КНДР готує контингент на території Росії. За його словами, Північна Корея готова відправити в Україну не лише піхоту, але й інші роди військ.

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