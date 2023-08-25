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Військові з "Гвардії наступу" знищили ворожий склад із боєприпасами (відео)

Україна, П'ятниця 25 серпня 2023 16:48
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Військові з "Гвардії наступу" знищили ворожий склад із боєприпасами (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили ворожий склад із боєприпасами та знищили його. Цей процес бійцям вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"-1 склад з БК окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це результат робота батальйону "Свобода" бригади "Рубіж" "Гвардії наступу".

На якій конкретно ділянці фронту це сталося в МВС не вказали.

"Гвардія наступу"

Нагадаємо, у лютому Міністерство внутрішніх справ почало формування "Гвардії наступу", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів. За два місяці подали заявки понад 35 тисяч добровольців.

У березні Верховна рада визначила повноваження "Гвардії наступу" та дозволила застосовувати зброю.

Нещодавно виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович заявив, що деякі підрозділи "Гвардії наступу" вже виконують бойові завдання на фронті.

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