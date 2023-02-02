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"Гвардія наступу". В Україні почали формувати бригади для деокупації, - Клименко

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Київ, Четвер 02 лютого 2023 22:29
"Гвардія наступу". В Україні почали формувати бригади для деокупації, - Клименко Фото: Ігор Клименко, в.о. голови МВС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади. Їхнім завданням буде звільнення територій від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови МВС Ігоря Клименка в ефірі телемарафону

За його словами, рішення про створення штурмових бригад було ухвалено працівниками системи МВС, "у яких достатньо люті, щоб знищувати ворога". При цьому багато військовослужбовців ініціювали набір людей до таких підрозділів.

"Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета", - заявив Клименко.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов спрогнозував великий контрнаступ українських військових у березні.

Також ми писали, що, за словами заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника, Україні для контрнаступу знадобляться як мінімум 300 танків та 500 БМП.

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