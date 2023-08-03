Підрозділи "Гвардії наступу" вже виконують бойові завдання на фронті
Деякі підрозділи "Гвардії наступу" вже виконують бойові завдання на фронті.
Про це розповів виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Зараз у складі батальйонів, деяких екіпажів військові "Гвардії наступу" вже виконують завдання, тобто вступили в бій", - сказав Уршалович.
Він також додав, що підрозділи Національної гвардії "Буревій", "Рубіж" ведуть зараз оборонні дії на східних рубежах держави, а підрозділи бригад "Спарта", "Кара-Даг", "Червона калина" вже успішно беруть участь в наступальних діях Сил оборони на південному напрямку.
"Гвардія наступу"
Нагадаємо, у лютому Міністерство внутрішніх справ почало формування "Гвардії наступу", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів. За два місяці подали заявки понад 35 тисяч добровольців.
У березні Верховна Рада визначила повноваження "Гвардії наступу" та дозволила застосовувати зброю.
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