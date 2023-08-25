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Военные из "Гвардии наступления" уничтожили вражеский склад с боеприпасами (видео)

Украина, Пятница 25 августа 2023 16:48
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Военные из "Гвардии наступления" уничтожили вражеский склад с боеприпасами (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили вражеский склад с боеприпасами и уничтожили его. Этот процесс бойцам удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"-1 склад с БК оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это результат работа батальона "Свобода" бригады "Рубеж" "Гвардии наступления".

На каком конкретно участке фронта это произошло в МВД не указали.

"Гвардия наступления"

Напомним, в феврале Министерство внутренних дел начало формирование "Гвардии наступления", целью которой будет освобождение территорий от российских оккупантов. За два месяца подали заявки более 35 тысяч добровольцев.

В марте Верховная рада определила полномочия Гвардии наступления и разрешила применять оружие.

Недавно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович заявил, что некоторые подразделения "Гвардии наступления" уже выполняют боевые задания на фронте.

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