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Рада визначила повноваження "Гвардії наступу" та дозволила застосовувати зброю

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Україна, Вівторок 21 березня 2023 14:38
Рада визначила повноваження "Гвардії наступу" та дозволила застосовувати зброю Фото: "Гвардії наступу" дозволили застосовувати зброю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Законопроект №9070 передбачає, що бойовий імунітет поширюється на поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України.

Також документ передбачає застосування поліцейськими поліції особливого призначення зброї та бойової техніки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України.

"Поліцейські поліції особливого призначення… мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку в установлених для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних сил України порядку та випадках", - йдеться в документі.

Як зазначили автори проекту, на сьогодні в Національній поліції України та Державній прикордонній службі України утворюються відповідні органи, які будуть брати безпосередню участь в обороні України, у тому числі шляхом ведення бойових дій.

Так, постановою Кабміну від 13 січня 2023 року №30 утворено Департамент поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють". Тому необхідно внести зміни до законодавства, які дозволять передавати їм необхідне озброєння та бойову техніку.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ почало формування "Гвардії наступу", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів.

Як заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, підготовка бійців нових бригад "Гвардії наступу" займе від двох до чотирьох місяців.

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