UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Війська РФ знову атакували енергетику на Чернігівщині, без світла - 4,5 тисячі людей

Фото: війська РФ знову атакували енергетику на Чернігівщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго",

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.

"Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки", - додали у "Чернігівобленерго".

Обстріли Чернігова та області

Протягом останнього тижня Російська Федерація масовано атакує енергетичну інфраструктуру Чернігова та області. Зокрема, після обстрілів на початку жовтня там була одна з найскладніших ситуацій.

Також ми писали, що у ніч на 4 жовтня російська армія знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання.

Вночі 5 жовтня росіяни "Шахедами" атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова. За даними ОВА, на місці прильоту сталася пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста відбулися аварійні відключення світла.

У понеділок, 6 жовтня, російські військові знову здійснили атаку безпілотними літальними апаратами по Чернігову. За даними ДСНС, внаслідок влучань виникла пожежа в житловому будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська областьЕлектроенергія