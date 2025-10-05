ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила "Шахедами по Чернігову: горить підприємство, частина міста без світла

Чернігів, Неділя 05 жовтня 2025 09:50
UA EN RU
РФ вдарила "Шахедами по Чернігову: горить підприємство, частина міста без світла Фото: Чернігів атакували "Шахеди" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Цієї ночі Чернігів атакували російські "Шахеди". Є влучання в одне із підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА.

За данимиОВА, на місці прильоту сталася пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста відбулися аварійні відключення світла.

Ніжинщина також опинилася під ударом безпілотників. Пошкоджений житловий будинок. Також ворог вдарив по одному із підприємств - сталася пожежа. Займання ліквідували. У Семенівській громаді через удар безпілотником пошкоджене адмінприміщення.

За добу - 55 обстрілів. Більше 100 приходів у 27 населених пунктах області.

Удари по Чернігову

Нагадаємо, в результаті низки ворожих ударів по енергетиці України знеструмлені споживачі з'явились відразу у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

У ніч на 4 жовтня російська армія знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Енергетики вже приступили до перезаживлення.

Детально про наслідки комбінованої атаки РФ по Україні у ніч на 5 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Чернігів Війна в Україні Атака дронів
