Войска РФ снова атаковали энергетику на Черниговщине, без света - 4,5 тысячи человек

Российские войска ночью в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Без света остались более 4,5 тысячи абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Черниговоблэнерго",
"Опять под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Более 4,5 тысячи абонентов без электроснабжения", - отметили в "Черниговоблэнерго".
Сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением поврежденных объектов.
"Напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности", - добавили в "Черниговоблэнерго".
В течение последней недели Российская Федерация массированно атакует энергетическую инфраструктуру Чернигова и области. В частности, после обстрелов в начале октября там была одна из самых сложных ситуаций.
Также мы писали, что в ночь на 4 октября российская армия снова атаковала энергетическую систему в Черниговской области. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения.
Ночью 5 октября россияне "Шахедами" атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова. По данным ОВА, на месте прилета произошел пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города произошли аварийные отключения света.
В понедельник, 6 октября, российские военные снова совершили атаку беспилотными летательными аппаратами по Чернигову. По данным ГСЧС, в результате попаданий возник пожар в жилом доме.