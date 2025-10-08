Войска РФ снова атаковали энергетику на Черниговщине, без света - 4,5 тысячи человек

"Опять под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Более 4,5 тысячи абонентов без электроснабжения", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением поврежденных объектов.

"Напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности", - добавили в "Черниговоблэнерго".