РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня
Російська армія у ніч на 4 жовтня знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".
Наразі відомо, що аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики вже приступили до перезаживлення.
Водночас в області продовжує діяти Графік погодинного відключення електропостачання.
Сьогодні його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три - немає).
"Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, попри ситуацію, не було. Ба більше - сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені", - повідомили в "Чернігівобленерго".
Удари РФ по енергетиці
Нагадаємо, в результаті низки ворожих ударів по енергетиці України знеструмлені споживачі з'явились відразу у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.
Зокрема, після масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі в "Чернігівобленерго" заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною. Через це від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.