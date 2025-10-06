Чернігів знову під ударом РФ: у ДСНС показали наслідки нової атаки

У понеділок, 6 жовтня, російські військові знову здійснили атаку безпілотними літальними апаратами по Чернігову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Чернігівської області.

За даними ДСНС, внаслідок влучань виникла пожежа в житловому будинку. Рятувальники оперативно прибули на місце події та швидко ліквідували займання, не допустивши його поширення.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 15 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС Чернігівщини.