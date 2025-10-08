Війська РФ знову атакували енергетику на Чернігівщині, без світла - 4,5 тисячі людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго",

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.

"Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки", - додали у "Чернігівобленерго".