Війська РФ знову атакували енергетику на Чернігівщині, без світла - 4,5 тисячі людей
Російські війська вночі вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго",
"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання", - зазначили у "Чернігівобленерго".
Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.
"Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки", - додали у "Чернігівобленерго".
Обстріли Чернігова та області
Протягом останнього тижня Російська Федерація масовано атакує енергетичну інфраструктуру Чернігова та області. Зокрема, після обстрілів на початку жовтня там була одна з найскладніших ситуацій.
Також ми писали, що у ніч на 4 жовтня російська армія знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання.
Вночі 5 жовтня росіяни "Шахедами" атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова. За даними ОВА, на місці прильоту сталася пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста відбулися аварійні відключення світла.
У понеділок, 6 жовтня, російські військові знову здійснили атаку безпілотними літальними апаратами по Чернігову. За даними ДСНС, внаслідок влучань виникла пожежа в житловому будинку.