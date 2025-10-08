ua en ru
Війська РФ знову атакували енергетику на Чернігівщині, без світла - 4,5 тисячі людей

Середа 08 жовтня 2025 08:24
UA EN RU
Війська РФ знову атакували енергетику на Чернігівщині, без світла - 4,5 тисячі людей Фото: війська РФ знову атакували енергетику на Чернігівщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Чернігівобленерго",

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання", - зазначили у "Чернігівобленерго".

Повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.

"Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки", - додали у "Чернігівобленерго".

Обстріли Чернігова та області

Протягом останнього тижня Російська Федерація масовано атакує енергетичну інфраструктуру Чернігова та області. Зокрема, після обстрілів на початку жовтня там була одна з найскладніших ситуацій.

Також ми писали, що у ніч на 4 жовтня російська армія знову атакувала енергетичну систему у Чернігівській області. Пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання.

Вночі 5 жовтня росіяни "Шахедами" атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова. За даними ОВА, на місці прильоту сталася пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста відбулися аварійні відключення світла.

У понеділок, 6 жовтня, російські військові знову здійснили атаку безпілотними літальними апаратами по Чернігову. За даними ДСНС, внаслідок влучань виникла пожежа в житловому будинку.

