Энергетика

Войска РФ снова атаковали энергетику на Черниговщине, без света - 4,5 тысячи человек

Среда 08 октября 2025 08:24

Войска РФ снова атаковали энергетику на Черниговщине, без света - 4,5 тысячи человек Фото: войска РФ снова атаковали энергетику на Черниговщине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Без света остались более 4,5 тысячи абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Черниговоблэнерго",

"Опять под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Более 4,5 тысячи абонентов без электроснабжения", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением поврежденных объектов.

"Напоминаем об информационной тишине и мерах собственной безопасности", - добавили в "Черниговоблэнерго".

Обстрелы Чернигова и области

В течение последней недели Российская Федерация массированно атакует энергетическую инфраструктуру Чернигова и области. В частности, после обстрелов в начале октября там была одна из самых сложных ситуаций.

Также мы писали, что в ночь на 4 октября российская армия снова атаковала энергетическую систему в Черниговской области. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения.

Ночью 5 октября россияне "Шахедами" атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова. По данным ОВА, на месте прилета произошел пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города произошли аварийные отключения света.

В понедельник, 6 октября, российские военные снова совершили атаку беспилотными летательными аппаратами по Чернигову. По данным ГСЧС, в результате попаданий возник пожар в жилом доме.

Черниговская область Электроэнергия
