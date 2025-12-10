Війська РФ вночі дронами атакували об'єкт інфраструктури у Одеській області (фото)

Атаки на Одесу та область

Одещина вже тривалий час перебуває під постійними атаками російських військ, і останній тиждень став черговим підтвердженням інтенсивності цих ударів.

Так, Одеська область в ніч на 27 листопада перебувала під ударом російських безпілотників. Через атаку пошкоджено два житлові будинки, кінно-спортивний клуб та будівлі АЗС.

Також у ніч на 25 листопада область зазнала масованої атаки дронів. Унаслідок обстрілів виникли кілька пожеж, були поранені.

Напередодні російські окупанти також здійснили потужну атаку безпілотниками по Одеському регіону. Удари спричинили нові пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. На окремих ділянках зайнялися пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання.

Також уночі 23 листопада загарбники атакували дронами Одеську область, зокрема окремі райони Одеси.

У результаті ударів спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в одному з колишніх промислових приміщень. Усі загоряння були ліквідовані, постраждалих не було.