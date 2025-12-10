RU

Войска РФ ночью дронами атаковали объект инфраструктуры в Одесской области (фото)

Фото: РФ ночью дронами атаковала объект инфраструктуры в Одесской области (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью дронами атаковали объект инфраструктуры в Одесской области, в результате массированного обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"В ночь на 10 декабря враг в очередной раз массированно атаковал территорию области ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей воздушного поражения уничтожено нашими силами ПВО. Однако, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры в одном из районов", - отметил Кипер.

По его словам, в результате удара произошло локальное разрушение с последующим возгоранием складского помещения на небольшой площади.

"Пожар оперативно ликвидирован. Обошлось без пострадавших. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме", - добавил начальник ОГА.

 

Атаки на Одессу и область

Одесская область уже длительное время находится под постоянными атаками российских войск, и последняя неделя стала очередным подтверждением интенсивности этих ударов.

Так, Одесская область в ночь на 27 ноября находилась под ударом российских беспилотников. Из-за атаки повреждены два жилых дома, конно-спортивный клуб и здания АЗС.

Также в ночь на 25 ноября область подверглась массированной атаке дронов. В результате обстрелов возникли несколько пожаров, были раненые.

Накануне российские оккупанты также осуществили мощную атаку беспилотниками по Одесскому региону. Удары вызвали новые повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. На отдельных участках начались пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.

Также ночью 23 ноября захватчики атаковали дронами Одесскую область, в частности отдельные районы Одессы.

В результате ударов вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в одном из бывших промышленных помещений. Все возгорания были ликвидированы, пострадавших не было.

