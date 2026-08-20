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Війська РФ отримали модернізовані комплекси ППО "Панцир": перші деталі

13:24 20.08.2026 Чт
2 хв
Комплекси ППО мають модифікацію без коліс
aimg Костянтин Широкун
Війська РФ отримали модернізовані комплекси ППО "Панцир": перші деталі Фото: війська РФ отримали модернізовані комплекси ППО "Панцир" (t.me/hpweapons)
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Війська РФ отримали партію зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С", а також зенітних стаціонарних ракетних комплексів "Панцир-СМД".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram виробника.

Зазначається, що "Панцірі" можуть застосовуватись проти різних типів повітряних цілей. Боєкомплект у напрямних пускових установок може бути комбінованим, і відтепер становить до 48 ракет.

Так, мобільний багатоканальний ЗРПК "Панцир-С" призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових та адміністративно-промислових об'єктів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та високоточної зброї.

Війська РФ отримали модернізовані комплекси ППО &quot;Панцир&quot;: перші деталі

Натомість нові ЗРК "Панцир-СМД" призначені для захисту різних об'єктів від масованих атак, зокрема із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, раніше дрони ГУР уразили дороговартісні цілі російських окупантів на півдні України - ЗРГК "Панцирь-С1", катер "Сарґан" та станцію "Форпост".

Також дрони ГУР знищили російську дороговартісну станцію РЕБ "Мурманск-БН" у тимчасово окупованому Криму.

Нещодавно у Криму згоріли пускова установка та радар зенітного комплексу С-400. Українські воєнні знищили техніку просто на бойовій позиції.

Окрім того, на початку серпня підрозділ ГУР "Group 13" знищив ворожий ЗРГК "Панцирь-С1" та військовий кран у тимчасово окупованому Криму. Вартість знищеного "Панциря" становить орієнтовно 15 млн доларів.

Для ураження наземних цілей окупантів під час операції використали багатофункціональні морські платформи Magura, які є носіями FPV-дронів.

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