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Установка С-400 і не тільки: ГУР вполювало "жирні" цілі в Криму (відео)

09:12 27.07.2026 Пн
1 хв
Які цілі вдалось уразити?
aimg Олена Чупровська
Установка С-400 і не тільки: ГУР вполювало "жирні" цілі в Криму (відео) Фото: У тимчасово окупованому Криму спалили пускову установку та радар С-400 (росЗМІ)
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У тимчасово окупованому Криму згоріли пускова установка та радар зенітного комплексу С-400. Українські воєнні знищили техніку просто на бойовій позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Що відомо про операцію

Операцію провели бійці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Вони вистежили російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" на території тимчасово окупованого Криму в ніч проти 26 липня.

Розвідники спалили пускову установку комплексу та радіолокаційну станцію 96Л6, яка входить до його складу.

Хронологія останніх подій у Криму

Тим часом президент Володимир Зеленський погодив із військовим командуванням оновлений перелік пріоритетних цілей для далекобійних ударів по Росії. За його словами, дистанція ураження українських дронів вже перевищила три тисячі кілометрів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі запровадили обмеження електропостачання через перевантаження мереж. Окупаційна влада одночасно оголосила повітряну тривогу і заявила про нібито атаку українських безпілотників.

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