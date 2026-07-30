Спалили "Мурманск" у Криму: дрони ГУР вполювали дороговартісний РЕБ окупантів

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Дрони ГУР знищили російську дороговартісну станцію РЕБ "Мурманск-БН" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони Україна.

Як повідомляється, у ніч із 26 на 27 липня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України поблизу мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму вистежили та уразили станцію комплексу РЕБ "Мурманск-БН". Цей береговий комплекс РЕБ призначений для ведення радіорозвідки, перехоплення та приглушення сигналів на короткохвильовому діапазоні з дальністю до 5 000 км.