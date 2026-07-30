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Спалили "Мурманск" у Криму: дрони ГУР вполювали дороговартісний РЕБ окупантів

11:37 30.07.2026 Чт
1 хв
Розвідники показали кадри успішних ударів по ворожому РЕБ
aimg Тетяна Степанова
Спалили "Мурманск" у Криму: дрони ГУР вполювали дороговартісний РЕБ окупантів Фото: дрони ГУР вполювали дороговартісний РЕБ росіян у Криму (росЗМІ)
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Дрони ГУР знищили російську дороговартісну станцію РЕБ "Мурманск-БН" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони Україна.

Як повідомляється, у ніч із 26 на 27 липня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України поблизу мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму вистежили та уразили станцію комплексу РЕБ "Мурманск-БН".

Цей береговий комплекс РЕБ призначений для ведення радіорозвідки, перехоплення та приглушення сигналів на короткохвильовому діапазоні з дальністю до 5 000 км.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Криму згоріли пускова установка та радар зенітного комплексу С-400. Українські воєнні знищили техніку просто на бойовій позиції.

Також ми повідомляли, що українська оборонна компанія МAC HUB спільно із ГУР розробляє стратегію боротьби з російським "тіньовим флотом". За допомогою вдосконалених морських дронів Katran спецпризначенці виявлятимуть і затримуватимуть судна з підсанкційними вантажами.

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