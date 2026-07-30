Спалили "Мурманск" у Криму: дрони ГУР вполювали дороговартісний РЕБ окупантів
Дрони ГУР знищили російську дороговартісну станцію РЕБ "Мурманск-БН" у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони Україна.
Як повідомляється, у ніч із 26 на 27 липня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України поблизу мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму вистежили та уразили станцію комплексу РЕБ "Мурманск-БН".
Цей береговий комплекс РЕБ призначений для ведення радіорозвідки, перехоплення та приглушення сигналів на короткохвильовому діапазоні з дальністю до 5 000 км.
Успішні операції ГУР
Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Криму згоріли пускова установка та радар зенітного комплексу С-400. Українські воєнні знищили техніку просто на бойовій позиції.
Також ми повідомляли, що українська оборонна компанія МAC HUB спільно із ГУР розробляє стратегію боротьби з російським "тіньовим флотом". За допомогою вдосконалених морських дронів Katran спецпризначенці виявлятимуть і затримуватимуть судна з підсанкційними вантажами.