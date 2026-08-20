Войска РФ получили модернизированные комплексы ПВО "Панцирь": первые детали
Войска РФ получили партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также зенитных стационарных ракетных комплексов "Панцирь-СМП".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram производителя.
Отмечается, что "панцири" могут применяться против различных типов воздушных целей. Боекомплект у направляющих пусковых установок может быть комбинированным, и теперь составляет до 48 ракет.
Так, мобильный многоканальный ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия.
Новые ЗРК "Панцирь-СМД" предназначены для защиты различных объектов от массированных атак, в частности с применением беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, ранее дроны ГУР поразили дорогостоящие цели российских кафиров на юге Украины - ЗРГК "Панцирь-С1", катер "Сарган" и станцию "Форпост".
Также дроны ГУР уничтожили российскую дорогостоящую станцию РЭБ "Мурманск-БН" во временно оккупированном Крыму.
Недавно в Крымусгорели пусковая установка и радар зенитного комплекса С-400 . Украинские военные уничтожили технику прямо на боевой позиции.
Кроме того, в начале августа подразделение ГУР "Group 13" уничтожило вражеский ЗРГК "Панцирь-С1" и военный кран во временно оккупированном Крыму. Стоимость уничтоженного "Панциря" составляет ориентировочно 15 млн. долларов.
Для поражения наземных целей окупантов во время операции использовали многофункциональные морские платформы Magura, являющиеся носителями FPV-дронов.