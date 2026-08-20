Войска РФ получили модернизированные комплексы ПВО "Панцирь": первые детали

Войска РФ получили партию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также зенитных стационарных ракетных комплексов "Панцирь-СМП".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram производителя.

Отмечается, что "панцири" могут применяться против различных типов воздушных целей. Боекомплект у направляющих пусковых установок может быть комбинированным, и теперь составляет до 48 ракет.

Так, мобильный многоканальный ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия.

Новые ЗРК "Панцирь-СМД" предназначены для защиты различных объектов от массированных атак, в частности с применением беспилотных летательных аппаратов.