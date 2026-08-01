ua en ru
Сб, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони ГУР уразили дороговартісні цілі росіян на півдні України (відео)

13:10 01.08.2026 Сб
1 хв
Майстри ГУР завдали ворогу втрат на понад 20 млн доларів
aimg Тетяна Степанова
Дрони ГУР уразили дороговартісні цілі росіян на півдні України (відео) Фото: дрони ГУР уразили дороговартісні цілі росіян на півдні України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські дрони уразили дороговартісні цілі російських окупантів на півдні України - ЗРГК "Панцирь-С1", катер "Сарґан" та станцію "Форпост".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

У ніч із 29 на 30 липня дрони ГУР уразили:

  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" на ТОТ Херсонщини;
  • катер проєкту 1100М "Сарґан" у м. Керч, ТОТ АР Крим;
  • наземну станцію управління дронами "Форпост" у м. Євпаторія, ТОТ АР Крим.

Орієнтовна вартість російського ЗРГК "Панцирь-С1" становить близько 15 млн доларів, а швидкісного патрульного катера "Сарґан" - близько 6 млн доларів.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, днями дрони ГУР знищили російську дороговартісну станцію РЕБ "Мурманск-БН" у тимчасово окупованому Криму.

Нещодавно у тимчасово окупованому Криму згоріли пускова установка та радар зенітного комплексу С-400. Українські воєнні знищили техніку просто на бойовій позиції.

Також ми повідомляли, що українська оборонна компанія МAC HUB спільно із ГУР розробляє стратегію боротьби з російським "тіньовим флотом".

За допомогою вдосконалених морських дронів Katran спецпризначенці виявлятимуть і затримуватимуть судна з підсанкційними вантажами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГУР Війна в Україні Атака дронів
Новини
ЗСУ вдарили по Криму: уражено мости, базу катерів і об'єкти Чорноморського флоту РФ
ЗСУ вдарили по Криму: уражено мости, базу катерів і об'єкти Чорноморського флоту РФ
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись