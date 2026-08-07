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Дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (відео)

10:20 07.08.2026 Пт
1 хв
ГУР завдало ворогу втрат на близько 15 млн доларів
aimg Тетяна Степанова
Дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (відео) Фото: дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (Getty Images)
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На початку серпня підрозділ ГУР "Group 13" знищив ворожий ЗРГК "Панцирь-С1" та військовий кран у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомляється, оператори воєнної розвідки спалили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та військовий кран загарбників.

Вартість знищеного "Панциря" становить орієнтовно 15 млн доларів.

Для ураження наземних цілей окупантів під час операції, що відбулася на початку серпня 2026 року, використали багатофункціональні морські платформи Magura, які є носіями FPV-дронів.

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, раніше дрони ГУР уразили дороговартісні цілі російських окупантів на півдні України - ЗРГК "Панцирь-С1", катер "Сарґан" та станцію "Форпост".

Також дрони ГУР знищили російську дороговартісну станцію РЕБ "Мурманск-БН" у тимчасово окупованому Криму.

Нещодавно у Криму згоріли пускова установка та радар зенітного комплексу С-400. Українські воєнні знищили техніку просто на бойовій позиції.

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