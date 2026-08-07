Дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (відео)

Фото: дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (Getty Images)

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На початку серпня підрозділ ГУР "Group 13" знищив ворожий ЗРГК "Панцирь-С1" та військовий кран у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.