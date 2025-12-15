Війну РФ проти України треба завершити 24 лютого, - Бабіш

Було б символічно та правильно завершити війну Росії проти України до річниці повномасштабного вторгнення - 24 лютого.

За словами Бабіша, лідери держав, залучені до мирних переговорів, мають поставити собі чітку мету - досягти домовленостей про припинення війни та гарантії безпеки для всіх сторін.

"Було б добре, якби панове Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Володимир Зеленський і Володимир Путін домовилися про перемир’я і поставили собі за мету, щоб у цю сумну річницю агресії Путіна проти України війна була завершена", - наголосив чеський прем’єр.

Він підкреслив, що сторони мають почати говорити про мир, а не лише про війну, яка триває у повномасштабному форматі з 2022 року.

Бабіш також підтвердив підтримку подальшої гуманітарної допомоги Україні через Європейський Союз. Окремо він згадав про підготовку до засідання Європейської Ради та дискусії щодо заморожування і можливої конфіскації російських активів. За його словами, відповідні ініціативи нині активно обговорюються, зокрема за участі прем’єр-міністрів Італії, Бельгії та Болгарії.