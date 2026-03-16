У НАТО не було шансів: українські Magura "потопили" фрегат Альянсу під час навчань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

У навчаннях, які відбулись в Португалії, "червона" команда з підрозділів США, Британії, Іспанії та інших країн під головуванням України, протистояла "синій", до якої увійшли сили НАТО.

Видання пише, що сценарії навчання передбачали захист портів і морських конвоїв - у всіх з них "червона" команда під керівництвом України перемогла сили НАТО.

"Ураження" фрегата НАТО

Перемогу, згідно з правилами, зараховували команді, якій вдалося успішно атакувати кораблі противника. Під час навчань також були задіяні українські безпілотники Magura В7.

Під час імітаційної атаки "червона" команда завдала такої кількості "влучань" у фрегат НАТО, що в реальному бою він би затонув. Зазначається, що силам Альянсу навіть не вдалося виявити зброю, яку використовували для завдання ударів.

Україна також продемонструвала кілька версій морського дрона Magura V7. Один з них оснащували розвідувальним обладнанням та вибуховим зарядом, а інший - кулеметом.

Видання наголошує, що результати навчань продемонстрували ефективність дронів та їхню здатність створювати серйозну загрозу для ВМС, якщо їх поєднати з бойовим досвідом і продуманим плануванням.