Войну РФ против Украины надо завершить 24 февраля, - Бабиш

Чехия, Понедельник 15 декабря 2025 15:34
Войну РФ против Украины надо завершить 24 февраля, - Бабиш Фото: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Было бы символично и правильно завершить войну России против Украины к годовщине полномасштабного вторжения - 24 февраля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По словам Бабиша, лидеры государств, вовлеченные в мирные переговоры, должны поставить себе четкую цель - достичь договоренностей о прекращении войны и гарантии безопасности для всех сторон.

"Было бы хорошо, если бы господа Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о перемирии и поставили себе цель, чтобы в эту печальную годовщину агрессии Путина против Украины война была завершена", - подчеркнул чешский премьер.

Он подчеркнул, что стороны должны начать говорить о мире, а не только о войне, которая продолжается в полномасштабном формате с 2022 года.

Бабиш также подтвердил поддержку дальнейшей гуманитарной помощи Украине через Европейский Союз. Отдельно он упомянул о подготовке к заседанию Европейского Совета и дискуссии о замораживании и возможной конфискации российских активов. По его словам, соответствующие инициативы сейчас активно обсуждаются, в частности при участии премьер-министров Италии, Бельгии и Болгарии.

Бабиш против помощи Украине

В начале ноября проукраинское правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы ушло в отставку после поражения на выборах в Палату депутатов. Победу одержала партия ANO во главе с бывшим премьером Андреем Бабишем, которому президент Петр Павел поручил сформировать новое правительство. Бабиш заключил коалиционное соглашение с евроскептическими силами, что может изменить внешнеполитический курс страны в отношении ЕС и Украины.

9 декабря президент Павел официально назначил Бабиша премьер-министром и одновременно призвал новое правительство не сворачивать поддержку Украины, подчеркнув, что это вопрос безопасности Чехии и ее будущих экономических интересов. В то же время сам Бабиш ранее неоднократно критиковал чешскую снарядную инициативу для Украины и заявлял о необходимости ее отмены.

Президент Павел убежден, что прекращение этой инициативы будет иметь серьезные последствия как для Украины, так и для самой Чехии. Несмотря на это, Бабиш заявил, что его правительство "не даст Украине на оружие ни одной кроны", подчеркнув, что дальнейшая помощь будет предоставляться не напрямую, а через механизмы Европейского Союза.

