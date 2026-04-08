У війні між США та Іраном з'явився ще один "переможець"

"Емірати здобули перемогу у війні, якої ми щиро прагнули уникнути, і ми перемогли завдяки епічній національній обороні, яка захистила суверенітет і гідність та зберегла наші досягнення перед обличчям жорстокої агресії", - йдеться в його заяві.

Гаргаш додав, що наразі ОАЕ рухаються до управління "складною регіональною ситуацією", маючи при цьому "більший досвід та глибші знання".

Що передувало

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати здобули "повну й остаточну перемогу" після укладення угоди з Іраном про тимчасове припинення вогню.

"Це повна й остаточна перемога. 100 відсотків. Без сумніву", - наголосив він.

Водночас, згідно з інформацією CNN, Вища рада національної безпеки Ірану теж заявила про "перемогу" на тлі припинення вогню.

"Ми повідомляємо великому народу Ірану радісну новину про те, що майже всі цілі війни досягнуто, а ваші хоробрі сини довели ворога до стану історичної безпорадності та остаточної поразки", - йдеться у заяві іранських чиновників.