Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В войне между США и Ираном появился еще один "победитель"

12:37 08.04.2026 Ср
2 мин
По состоянию на сейчас проигравших в этой войне так и не нашлось
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия ударов по Ирану (Getty Images)

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в среду, 8 апреля, заявил, что его страна также победила в войне между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гаргаша в X.

Читайте также: ФБР предупреждало об иранской угрозе, но Белый дом "отмахивался" от рисков

"Эмираты одержали победу в войне, которой мы искренне стремились избежать, и мы победили благодаря эпической национальной обороне, которая защитила суверенитет и достоинство и сохранила наши достижения перед лицом жестокой агрессии", - говорится в его заявлении.

Гаргаш добавил, что сейчас ОАЭ движутся к управлению "сложной региональной ситуацией", имея при этом "больший опыт и более глубокие знания".

Что предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о временном прекращении огня.

"Это полная и окончательная победа. 100 процентов. Без сомнения", - подчеркнул он.

В то же время, согласно информации CNN, Высший совет национальной безопасности Ирана тоже заявил о "победе" на фоне прекращения огня.

"Мы сообщаем великому народу Ирана радостную новость о том, что почти все цели войны достигнуты, а ваши храбрые сыны довели врага до состояния исторической беспомощности и окончательного поражения", - говорится в заявлении иранских чиновников.

Перемирие между США и Ираном

Напомним, этой ночью, за несколько часов до окончания ультиматума США, Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.

Кроме того, СМИ сообщили, что первые прямые переговоры между США и Ираном с начала войны запланированы уже на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана. Делегацию Соединенных Штатов, вероятно, возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Больше по теме:
