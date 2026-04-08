ФБР попереджало про іранську загрозу, але Білий дім "відмахувався" від ризиків, - Reuters

У березні 2026 року ФБР попереджало правоохоронні органи США про підвищену загрозу з боку Ірану для об’єктів на території країни. Водночас Білий дім применшував ризики нападу.

У доповіді від 20 березня ФБР та інші федеральні розвідувальні агентства попередили, що іранський уряд "становить постійну загрозу" для військових та урядових службовців США, будівель, єврейських та ізраїльських установ, а також іранських дисидентів у Сполучених Штатах.

Попри ці попередження, ФБР і Національний контртерористичний центр не виявили масштабних загроз для американської громадськості.

Водночас президент США Дональд Трамп публічно мінімізував ймовірність атак Ірану на американську територію. Наприклад, коли 11 березня його запитали, чи турбує його можливість нападу Ірану на США, Трамп відповів: "Ні, не турбує".

Напади на американців

У доповіді також йдеться про те, що Іран в останні роки намагався викрасти та вбити американців. Хоча в більшості випадків у США використовувалася вогнепальна зброя, серед інших методів були "ножові поранення, наїзди автомобілями, вибухи, отруєння, удушення та підпали".

Зазначається, що Тегеран віддає перевагу використанню агентів, які мають чинний легальний статус у США або доступ до країни.

У доповіді вказується, що у минулому іранський уряд відстежував соціальні мережі, прямі трансляції та картографічні додатки для вибору цілей та оцінки заходів безпеки.