Війна на знос. Економіка Путіна тріщить перед зустріччю з Трампом, - Bloomberg
Російська економіка під тиском війни з Україною котиться до рецесії: падають нафтові доходи, зростає дефіцит бюджету, а банки попереджають про кризу, що насувається. Відбувається це саме в той момент, коли Путін їде на переговори з Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Путін летить на Аляску на тлі економічного тиску
Президент Дональд Трамп уже встиг дорікнути російському диктатору Володимиру Путіну, заявивши, що тому варто зосередитися на відновленні економіки, яка "зараз у поганому стані".
Оцінка Трампа може бути м'якою. Путін намагався підтримувати стабільність, розраховуючи, що росіяни, які пережили десятиліття комунізму, розпад СРСР і економічні кризи, витримають будь-які труднощі. Однак стратегія дала тріщину на тлі падіння нафтових доходів.
Саміт в Алясці було погоджено на тлі загрози нових американських санкцій на постачання нафти. За даними джерел видання, Путін знову зажадав пом'якшення санкцій у можливій угоді, хоча експерти вважають, що зустріч може бути спробою Кремля виграти час.
Росія вийшла на друге місце у світі за військовими витратами
За оцінкою Олександри Прокопенко з Фонду Карнегі, 2025 року витрати на оборону і безпеку становитимуть майже 172 млрд доларів - близько 8% ВВП країни. "Це не разовий сплеск, а довгостроковий стратегічний курс", - зазначає експерт.
Російська економіка, перебудована під військові потреби, стикається з уповільненням зростання і падінням ключових доходів. ВВП у II кварталі 2025 року зріс лише на 1,1% у річному вираженні - у кілька разів менше, ніж рік тому.
Доходи від нафти впали, а бюджетний дефіцит у липні досяг 4,9 трлн рублів - максимуму за більш ніж 30 років.
Інфляція перевищила 10%, ключова ставка піднялася до 21% - найвищого рівня за два десятиліття.
Банки поставили на війну
Після вторгнення в Україну Путін зобов'язав російські банки видавати пільгові кредити оборонним підприємствам, незалежно від їхньої прибутковості або фінансового стану. Це дозволило підтримувати виробництво зброї, але перевантажило кредитну систему.
Ключові наслідки:
- корпоративний борг з 2022 по 2024 рік зріс на 71% (36,6 трлн руб.);
- значна частина заборгованості сконцентрована у військових і суміжних секторах;
- Центробанк послабив вимоги до звітності за такими кредитами.
У результаті багато банків заробляють менше, ніж платять за депозитами і позиками. Навіть підприємства оборонки визнають: якщо ситуація не зміниться, більшість може збанкрутувати.
Нафтовий удар по бюджету
З початку війни ціни на російську нафту знизилися зі 100 до 55 доларів за барель.
Це призвело до різкого скорочення бюджетних надходжень і поставило під загрозу Фонд національного добробуту, який, за оцінками експертів, може вичерпатися до кінця 2025 року.
Загроза банківської кризи
Влітку 2025 року Bloomberg повідомив, що найбільші російські банки в приватних розмовах обговорюють можливу необхідність держпідтримки.
Навіть в офіційних документах ЦБ визнають "вразливість фінансового сектору" і "погіршення якості кредитів".
Грошей на війну у РФ все менше
Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки в умовах війни.
Нагадаємо, за даними ГУР, у стратегічних документах Кремля зазначено, що "українське питання" має бути вирішене до 2026 року.
Розвідка зазначає: Москва поспішає через колосальні витрати на війну - вони вже становлять 42% бюджету РФ. Це призводить до стагнації ключових галузей, включно з металургією і видобутком корисних копалин.