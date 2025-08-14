Война на износ. Экономика Путина трещит перед встречей с Трампом, - Bloomberg
Российская экономика под давлением войны с Украиной катится к рецессии: падают нефтяные доходы, растет дефицит бюджета, а банки предупреждают о надвигающемся кризисе. Происходит это именно в тот момент, когда Путин едет на переговоры с Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Путин летит на Аляску на фоне экономического давления
Президент Дональд Трамп уже успел упрекнуть российского диктатора Владимира Путина, заявив, что тому стоит сосредоточиться на восстановлении экономики, которая "сейчас в плохом состоянии ".
Оценка Трампа может быть мягкой. Путин пытался поддерживать стабильность, рассчитывая, что россияне, пережившие десятилетия коммунизма, распад СССР и экономические кризисы, выдержат любые трудности. Однако стратегия дала трещину на фоне падения нефтяных доходов.
Саммит в Аляске был согласован на фоне угрозы новых американских санкций на поставки нефти. По данным источников издания, Путин вновь потребовал смягчения санкций в возможной сделке, хотя эксперты считают, что встреча может быть попыткой Кремля выиграть время.
Россия вышла на второе место в мире по военным расходам
По оценке Александры Прокопенко из Фонда Карнеги, в 2025 году затраты на оборону и безопасность составят почти 172 млрд долларов - около 8% ВВП страны. "Это не разовый всплеск, а долгосрочный стратегический курс ", - отмечает эксперт.
Российская экономика, перестроенная под военные нужды, сталкивается с замедлением роста и падением ключевых доходов. ВВП во II квартале 2025 года вырос лишь на 1,1% в годовом выражении - в несколько раз меньше, чем год назад.
Доходы от нефти упали, а бюджетный дефицит в июле достиг 4,9 трлн рублей - максимума за более чем 30 лет.
Инфляция превысила 10%, ключевая ставка поднялась до 21% - самого высокого уровня за два десятилетия.
Банки поставили на войну
После вторжения в Украину Путин обязал российские банки выдавать льготные кредиты оборонным предприятиям, независимо от их прибыльности или финансового состояния. Это позволило поддерживать производство оружия, но перегрузило кредитную систему.
Ключевые последствия:
- корпоративный долг с 2022 по 2024 год вырос на 71% (36,6 трлн руб.);
- значительная часть задолженности сконцентрирована в военных и смежных секторах;
- Центробанк ослабил требования к отчетности по таким кредитам.
В результате многие банки зарабатывают меньше, чем платят по депозитам и займам. Даже предприятия оборонки признают: если ситуация не изменится, большинство может обанкротиться.
Нефтяной удар по бюджету
С начала войны цены на российскую нефть снизились со 100 до 55 долларов за баррель.
Это привело к резкому сокращению бюджетных поступлений и поставило под угрозу Фонд национального благосостояния, который, по оценкам экспертов, может иссякнуть к концу 2025 года.
Угроза банковского кризиса
Летом 2025 года Bloomberg сообщил, что крупнейшие российские банки в частных разговорах обсуждают возможную необходимость господдержки.
Даже в официальных документах ЦБ признаются "уязвимости финансового сектора" и "ухудшение качества кредитов".
Денег на войну у РФ все меньше
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Путин все больше обеспокоен состоянием российской экономики в условиях войны.
Напомним, по данным ГУР, в стратегических документах Кремля указано, что "украинский вопрос" должен быть решен до 2026 года.
Разведка отмечает: Москва торопится из-за колоссальных расходов на войну - они уже составляют 42% бюджета РФ. Это приводит к стагнации ключевых отраслей, включая металлургию и добычу полезных ископаемых.