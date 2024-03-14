Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Рейди РДК та обстріл Бєлгорода

Російські добровольці третю добу продовжують рейд в Курській та Бєлгородській областях. Тривають бої, РДК заявляє про просування та взяття в полон окупантів. Бєлгород опинився під потужним обстрілом, повстанці закликають жителів виїхати. Місцева влада каже, що вже є загиблі та постраждалі, але щодо евакуації відмовчується.

Крім того, РДК повідомив, що відкриє гуманітарний коридор для евакуації населення та російських військових з населених пунктів Курської та Бєлгородської областей. Він буде діяти з 21:00 сьогоднішнього дня до 7:00 15 березня.

Детальніше про те, що відбувається в Бєлгородській та Курській областях - читайте в матеріалі РБК-Україна.

ISW пише про ризик прориву військ РФ

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що дефіцит боєприпасів та іншого озброєння в Україні може зробити нинішню лінію фронту "більш крихкою", чим можуть скористатися російські війська для "раптового прориву".

Але, військовий експерт Петро Черник в коментарі РБК-Україна зазначив, наразі у ворога немає такого потенціалу, щоб він міг втілити "прорив" у реальність. Детальніше про це - в матеріалі.

Удари по радіотехнічній інфраструктурі в Сумській та Харківській областях

Росіяни масовано вдарили по теле- і радіоінфраструктурі в Сумській та Харківській областях. Через це є перебої, а місцями не працює радіо- і телесигнал. Також фіксуються перебої із мобільним зв'язком.

Сирський і Умєров на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим побував на Запорізькому напрямку.

За словами головкома, ворог продовжує атакувати в районах Роботиного і Вербового, "але без особливого успіху". Крім того, Сирський повідомив, що ЗСУ запустили ротацію на передовій та замінили деякі частини, які воюють там вже давно.

Макрон і відправка військ в Україну

Французьке видання Le Monde розповіло про те, як за декілька днів до резонансної заяви про можливість відправки західних військ в Україну Макрон розповів гостям у Єлисейському палаці про намір "послати хлопців" в Одесу.

Україна

Політика

Верховна Рада звернулася до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей із закликом засудити проведення Росією так званих президентських виборів на тимчасово окупованій території України. За відповідну постанову проголосували сьогодні на засідання 282 народні депутати.

Тим часом в Міністерстві закордонних справ закликали українців в окупації не брати участь у голосуванні, а міжнародну спільноту не надсилати спостерігачів.

Сину Гринкевича продовжили запобіжний захід

Суд залишив Романа Гринкевича, який є фігурантом справи про постачання одягу для ЗСУ, під вартою до 17 квітня. Проте йому зменшили розмір застави до 469 млн гривень.

НМТ-2024

Від сьогодні в Україні стартувала реєстрація на Національний мультипредметний тест. Вона триватиме до 11 квітня. Основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня по 25 червня.

Кордон

Польські фермери пропускають вантажівки у Польщу лише через пункт пропуску "Краківець". При цьому КПП "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" і "Шегині" заблоковані. У чергах знаходиться приблизно 1050 вантажівок.

НБУ

Національний банк України несподівано знизив облікову ставку з 15,0% до 14,5% річних з 15 березня 2024 року. Таким чином, НБУ продовжив цикл зниження облікової ставки, розпочатий у липні минулого року.

Ціни

Споживчі ціни в Україні будуть зростати помірно упродовж наступних декількох місяців, прогнозує голова НБУ Андрій Пишний.

При цьому інфляція, за його словами, посилиться у другому півріччі, але не так сильно, як очікувалося раніше.

Курс

Курс впав після досягнення історичного максимуму напередодні. Офіційний курс на 15 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,6854 грн за 1 долар (-0,1024 грн).

Погода

Завтра у більшості регіонів України очікується невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Прогнозується несуттєве потепління.

Світ

НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени НАТО повинні швидко надати Україні додаткову військову допомогу, щоб уникнути "серйозної історичної помилки", пов'язаної з перемогою Росії на полі бою.

"Українцям не бракує мужності, їм бракує боєприпасів. Наразі прийшов час для союзників мобілізувати всі резерви та виявити політичну волю, щоб надати Україні все необхідне для цієї боротьби… Було б великою історичною помилкою дозволити Путіну перемогти", - заявив Столтенберг.

США

Палата представників США розблокує законопроєкт про допомогу Україні, але документ суттєво відрізнятиметься від пакета зовнішньої допомоги в розмірі 95 млрд доларів, який Сенат ухвалив минулого місяця, цитує The Hill спікера Палати Майка Джонсона.

ЄС

Європейський союз обговорює способи щодо підтримки оборонної промисловості. Це, як пише Bloomberg, пов'язано з війною РФ проти України та конфліктом Ізраїлю з ХАМАС.

Німеччина

У німецькому Бундестазі вкотре провалили голосування щодо постачання німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus в Україну.

Британія

Члени кабінету міністрів Британії обговорюють можливість замінити прем'єр-міністра Ріші Сунака на посаді глави уряду перед виборами до парламенту.

Зустріч Веймарського трикутника

Під час зустрічі Веймарського трикутника, яка відбудеться в Берліні завтра, 15 березня, будуть насамперед обговорюватись питання допомоги Україні. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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