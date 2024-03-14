Сунака можуть зняти з посади перед виборами до парламенту, - Bloomberg

Члени кабінету міністрів Великої Британії обговорюють можливість замінити прем'єр-міністра Ріші Сунака на посаді глави уряду країни перед виборами до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, останніми днями міністри кабінету провели приватні дискусії, досліджуючи можливість того, що партія може бути змушена замінити Сунака до виборів у Великобританії, які відбудуться цього року.

Питання полягає в тому, чи допоможе тимчасовий лідер стримати сплеск опозиційної Лейбористської партії, якого багато хто побоюється.

Ріші Сунак отримав підтримку переважної більшості консервативних політиків, які були переконані, що інша зміна лідера завдасть набагато більшої політичної шкоди, ніж його збереження.

.Каталізатором переговорів стала низка політичних махінацій, які, здавалося, викрили нездатність Сунака приймати швидкі політичні рішення, включно з оприлюдненням нових обіцянок зниження податків і суперечками щодо расистських висловлювань.

Видання зазначає, що міністри, які беруть участь у переговорах, продовжують підтримувати Сунака і не хочуть зміни керівництва зараз.

Схоже, що жоден суперник не має достатньої підтримки, щоб кинути виклик, що підкріплює надії союзників, що прем’єр-міністр протримається до виборів, які, за його словами, ймовірно відбудуться у другій половині 2024 року.

Що відомо про Ріші Сунака

42-річний Ріші Сунак став наймолодшим премʼєр-міністром Великої Британії за більш як 200 років. Він змінив на цій посаді Ліз Трасс, яка пробула на посаді менш як два місяці - це найкоротший термін у британській історії.

Сунак неодноразово підтверджував підтримку Україні. За час перебування на посаді між країнами зокрема було підписано угоду про гарантії безпеки.

Це була перша двостороння угода в межах декларації про підтримку України, ухвалену під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Документ складається з 9 частин і передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки, а його термін дії - десять років з можливістю продовження. Докладніше про те, що саме передбачають британські гарантії безпеки - писало РБК-Україна в окремому матеріалі.

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