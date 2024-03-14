ISW пише про ризик прориву РФ на фронті. Експерт пояснив, чому це не так

Аналітики ISW пишуть, що дефіцит боєприпасів та іншого озброєння в Україні може зробити нинішню лінію фронту "більш крихкою", чим можуть скористатися російські війська для "раптового прориву". Але наразі у ворога немає такого потенціалу, щоб він міг втілити таке в реальність.

Що написали в ISW

У свіжому огляді аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) написали, що Україна буцімто надає пріоритет секторам, які є найбільш загрозливими з огляду інтенсивних російських наступальних операцій. І нібито це "може створити вразливі ділянки в інших місцях".

Аналітики припускають, що окупанти можуть скористатися цим, "здійснивши раптове і несподіване просування вперед". Але водночас наголошують - це може трапитися за умови, якщо постачання зброї українським Силам оборони надалі буде скорочуватися.

"Збереження Росією ініціативи на всьому театрі бойових дій збільшує ризики такого розвитку подій, дозволяючи російському військовому командуванню практично на власний розсуд збільшувати або зменшувати масштаби операцій в будь-якій точці лінії фронту", - вважають в ISW.

Що про це каже експерт

Військовий експерт Петро Черник в коментарі РБК-Україна зазначив, що на цю хвилину в окупаційних військ "немає за рахунок кого і чого здійснити прорив на тих чи інших ділянках фронту". Бо якби в них цей потенціал був, то вони б давно його вже застосували.

"Росіяни можуть заміщати на добу 1000-1200 осіб, більше не можуть. І допоки Путін не буде перепризначений на посту президента й не буде залучена концепція "вставай, страна огромная", я не розумію в який спосіб вдасться щось проривати по-справжньому", - сказав Черник.

Він пояснює, справжнє проривання - це коли є просування в одній точці по хоча б ширині десь 3 км, а по глибині 5 км.

"Це оперативні показники роботи механізованого полку. Нічого подібного на цю хвилину не спостерігається. Чи противник тисне? Тисне. Чи має локальні успіхи? Має. Але після Авдіївки великих успіхів у нього по великому рахунку немає. Це однозначно", - наголосив Черник.

На думку експерта подібні меседжі у виданнях щодо "небезпеки раптового прориву російських військ" - це тиск на свідомість власного населення. А в першу чергу - істеблішменту.

"І це правильно. Адже рішення ухвалюють люди під дією найрізноманітніших інформаційних чинників. От і все", - вважає Черник.

На уточнююче питання, чи можна стверджувати, що Росія наразі зберігає ініціативу на всьому театрі бойових дій, як про це пишуть в ISW, він сказав:

"Якщо вони (аналітики ISW - ред.) вкладають у ці слова саме те, що російські війська перебувають в стані атакуючої сторони, то так. Але ініціатива - це коли є розвиток успіху у частині просування по території. Оце справжня ініціатива, а такого (у росіян - ред.) точно немає".

Коротко про ситуацію на фронті

Як писало РБК-Україна раніше, Сили оборони України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні залишається складною. Загалом, за інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.

Водночас, згідно зі свіжим зведенням розвідки Британії, війська РФ концентрують операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. На ці напрямки припадає 60% зафіксованих російських атак за останні чотири тижні.

При цьому на Запорізькому напрямку попри доволі складну обстановку на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.