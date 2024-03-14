Вантажівки в Польщу можуть проїхати лише через один пункт пропуску, - ДПСУ
Рух вантажівок у бік Польщі здійснюється лише на пункті пропуску "Краківець". Натомість заблокованими залишаються "Ягодин", "Устилуг, "Угринів", "Рава-Руська" і "Шегині".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Демченко зазначив, що рух вантажівок відбувається лише у пункті пропуску "Краківець", який польські фермери розблокували з 8 на 9 березня.
"Ми мали попередню інформацію, що вони планували поновити блокування 13 березня, але протягом учорашнього дня цього не відбулося", - повідомив речник ДПСУ.
Також він розповів, що поляки на заблокованих ПП пропускають деяку кількість вантажівок, зокрема через "Шегині" минулої доби до України проїхали 40 вантажівок.
Загалом у чергах на території Польщі у п’яти заблокованих пунктах пропуску знаходиться близько 1050 вантажівок. Зокрема, у розблокованому ПП "Краківець" на можливість проїзду очікує близько 500 вантажних автомобілів.
Водночас легкові автомобілі та автобуси не мають ускладнень з перетином кордону в обидва боки.
Ситуація на українсько-польському кордоні
Нагадаємо, з кінця минулого року між Польщею та Україною виникло загострення, коли польські фермери та перевізники почали блокувати кордон.
У лютому протести на польсько-українському кордоні посилилися. Пункти пропуску блокують фермери, вони також декілька разів висипали українське зерно.
Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.
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