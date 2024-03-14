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Рада просить Захід посилити санкції проти Москви через "вибори" на окупованих територіях

Україна, Четвер 14 березня 2024 12:55
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Рада просить Захід посилити санкції проти Москви через "вибори" на окупованих територіях Фото: Рада звернулася до парламентів світу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада звернулася до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням Москвою "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, рішення підтримали 282 депутати.

Проект постанови № 11078 передбачає заклик до іноземних країн

  • 1) засудити дії РФ з організації та проведення так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;
  • 2) протидіяти спробам РФ залучити міжнародних спостерігачів для легітимізації так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;
  • 3) посилити санкційний тиск на РФ та застосувати або посилити персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) стосовно посадових осіб і громадян російської федерації, причетних до організації та проведення незаконних "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;
  • 4) консолідувати зусилля всіх партнерів України для збільшення допомоги Силам безпеки та оборони України шляхом надання необхідної військової допомоги для посилення її оборонних спроможностей та сприяння відновленню територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону;
  • 5) узяти активну участь у реалізації Формули миру президента України (Української формули миру) та в установчому Глобальному саміті миру.

Псевдовибори на території Росії

Нагадаємо, Кремль цього тижня проводить так звані вибори президента РФ. Їх проводять у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори без вибору. Як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги".

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