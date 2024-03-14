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НБУ знизив офіційний курс долара після історичного максимуму

Україна, Четвер 14 березня 2024 15:38
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НБУ знизив офіційний курс долара після історичного максимуму Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара. Курс упав після досягнення історичного максимуму напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 15 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,6854 грн за 1 долар (-0,1024 грн).

НБУ знизив офіційний курс долара після історичного максимуму

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,287 гривень за 1 євро (-0,1313 грн).

НБУ знизив офіційний курс долара після історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 12 копійок до 38,65-38,68 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знизив офіційний курс долара після історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився – 38,90 грн/долар.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, НБУ на 14 березня підняв курс долара до історичного максимуму – 38,7878 гривень за 1 долар.

Водночас у НБУ заявили, що Україна протягом березня-квітня отримає 10 млрд доларів міжнародного фінансування. Як повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, фактично ці кошти надійдуть до бюджету та одразу стануть міжнародними резервами.

"Ця валюта не піде безпосередньо на валютний ринок. Водночас ці кошти будуть використані урядом для того, щоб профінансувати свої витрати. Частина з них, швидше за все, буде використана і також позначиться на стані валютного ринку", - сказав він.

Таким чином, великий обсяг коштів може призвести до зміни ситуації на ринку та падіння курсу долара.

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