ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Яка ситуація зі зв'язком, радіо та ТБ в Сумській області: відповідь ОВА

Четвер 14 березня 2024 16:10
UA EN RU
Яка ситуація зі зв'язком, радіо та ТБ в Сумській області: відповідь ОВА Фото: яка ситуація зі зв'язком, радіо та ТБ в Сумській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Сумській області відновили мобільний зв'язок, який був відсутній внаслідок ворожих ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної державної адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

За словами Артюха, що стосується радіо та телебачення (ТБ), під час консультацій з Офісом президента та урядом, було сплановано заходи, які за кілька днів будуть сприяти ліквідаційним роботам щодо ефірного мовлення.

"Що стосується кабельного мовлення, то ми перевели користувачів радіо та телемовлення на кабельне", - додав голова ОВА.

Також Артюх відзначив, що інформуванню населення щодо повітряних тривог нічого не заважає.

Удар по радіотехнічних об'єктах Сумської області

Сьогодні, 14 березня, російські терористи ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах регіону. Внаслідок цього в області були тимчасово недоступні українські радіо та телесигнал. У тому ж числі були перебої з мобільним зв'язком.

Пізніше в ОВА повідомили про виведення з ладу передавачів телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці, а цивільних закликали не піддаватись паніці та інформаційним провокаціям ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область
NEWS
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США