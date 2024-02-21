Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Авдіївка: наслідки та причини

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що захоплення росіянами Авдіївки - це найпомітніша ознака зміни динаміки війни. За його словами, Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети - захопити всі східні райони Донецької та Луганської областей цього року.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою заявив, що Росії вдалося захопити Авдіївку, заручившись підтримкою Ірану та Північної Кореї.

Мінус ще один Су-34

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що сьогодні українські захисники збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Терміни постачання F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що "ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16". Але Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, а наші пілоти на етапі польотів з інструкторами.

Чи є у РФ спроможності для наступу

На думку представника ГУР Міноборони Андрія Скібіцького, у Росії немає ні військ, ні сил, ні засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку. Йдеться про Харків, Суми, Чернігів та Київ.

Додаткові обмеження в Сумській області

В Сумській області в межах 5-кілометрової прикордонної зони вирішили запровадити додаткові обмеження для населення.

Україна

Індексація пенсій

В Україні планують з 1 березня провести індексацію пенсій з коефіцієнтом 1,079. Мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень, максимальний - 1 577 гривень.

Наслідки блокади кордону Польщею

Експерти у коментарі РБК-Україна розповіли, що через блокаду польськими фермерами українського кордону може подорожчати паливо. На АЗС вже фіксують зростання цін. Натомість ціни на продукти, ймовірно, залишаться на тому ж рівні.

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів селектор щодо ситуації на кордоні, де обговорили наступні кроки України. За словами глава держави, "вони будуть дуже швидко".

Після цього Зеленський виступив зі зверненням до польського народу, прем'єра та президента Польщі. Глава держави повідомив, що доручив українському уряду відправитися на кордон і запропонував польській владі зустрітися там.

Боротьба з корупцією

У САП розповіли, як просуваються справи голови Верховного суду Всеволода Князєва та "ПриватБанку" і олігарха Ігоря Коломойського. Справу Князєва найближчим часом можуть направити до суду, а щодо Коломойського - справа поки на проміжній стадії.

Смерть дисидента

Сьогодні стало відомо про смерть дисидента й Героя України Степана Хмари. Він був один з тих, хто боровся за незалежність України.

Експортний коридор в обхід Польщі

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков анонсував запуск альтернативного маршруту для продукції з доданою вартістю, щоб обійти блокаду на польському кордоні. За його словами, товари будуть транспортувати баржами через Дунай.

Вступ в ЄС

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що переговорна рамка щодо вступу України в ЄС буде готова влітку цього року.

Конференція військово-політичного керівництва

Речник президента Сергій Никифоров анонсував на 25 лютого конференцію військового-політичного керівництва. За його словами, це буде "чесна розмова" про майбутнє України за участі топ-спікерів від влади. На конференції буде і Зеленський.

Зеленський зустрівся з фракцією

Зеленський вперше за два роки зустрівся з фракцією "Слуга народу". За словами глави фракції Давида Арахамії, на зустрічі говорили про фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві.

Світ

Іран передав ракети Росії

Видання Reuters дізналося, що Іран передав Росії свої балістичні ракети, здатні летіти на 700 кілометрів. Росіяни, за даними видання, отримали близько 400 балістичних ракет.

В ГУР в коментарі РБК-Україна заявили, що дана інформація перевіряється, а ситуація відстежується.

Санкції ЄС

Посли країн Європейського союзу ухвалили 13-й пакет санкції проти Росії до другої річниці повномасштабної війни в Україні. У санкційні списки внесли ще майже 200 осіб та компаній. ЗМІ повідомляють, що санкції, зокрема, ввели проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.

Польща блокує кордон

Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. У польському уряді пригрозили новими обмеженнями на імпорт продукції з України, якщо сторонам не вдасться домовитися.

Санкції Британії

Великобританія запровадила санкції проти керівників виправної колонії, в якій нещодавно помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Санкції були введені проти шести осіб.

США та допомога Україні

У Пентагоні заявили, що Україні доведеться зробити вибір щодо оборони деяких населених міст, якщо Конгрес США не підтримає виділення Україні 60 млрд доларів.