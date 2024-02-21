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У польському уряді пригрозили новими обмеженнями на імпорт продукції з України

Варшава, Середа 21 лютого 2024 09:48
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У польському уряді пригрозили новими обмеженнями на імпорт продукції з України Фото: заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У польському уряді погрожують ввести нові обмеження на імпорт української продукції, якщо Київ не погодиться співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака в ефірі Polsat New.

Він зазначив, що сьогодні, 21 лютого, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський та міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський проведуть переговори.

"М'яч на боці України", - сказав заступник польського міністра, додавши, що якщо це не вдасться домовитися, польський уряд запровадить подальші обмеження.

Колодзейчак вважає, що протести на кордоні з Україною "свідчить про масштаби невдоволення в польських селах, яке було спричинене поганою аграрною політикою протягом багатьох років".

При цьому представник польського уряд у різкій формі прокоментував заяву президента України щодо блокади кордону.

"Це також акція, яка яскраво показує, що сьогодні робить Україна. Я це чітко кажу, я звернувся до президента Зеленського: зосередьтеся на своїй політиці, у вас теж є проблеми в країні", - сказав Колодзейчак.

Ситуація на кордоні України та Польщі

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. У січні кордон вдалося розблокувати, коли польський уряд підписав угоду з перевізниками,

У лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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