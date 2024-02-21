ЄС у новому пакету ввів санкції проти причетних до депортації українських дітей

Європейський союз у 13-му пакеті санкцій проти РФ ввів обмеження проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання, у проєкті санкцій були чоловіки та жінки, які брали безпосередню участь у незаконному вивезенні дітей до окупованого Криму, Білорусі та Росії.

Так, у санкційному списку Інна Варламова - дружина Сергія Миронова, депутата Держдуми і лідера партії "Справедлива Росія - За правду". Повідомляється, що Варламова усиновила дитину, яку викрали з дитячого будинку у Херсоні. Вона нібито особисто їздила у Херсонську область і вивозила двох дітей до РФ. Для однієї дитини змінили прізвище на Миронова та змінили місце народження на Подольськ.

Також у списку Марина Пещанська - так званий "омбудсмен з прав дитини" в Криму. Вона займалася незаконним перевезенням дітей з дитячого будинку Мелітополя до Севастополя.

Також санкції ввели проти Ольги Волкової та Дмитра Демідова. Їх називають одними з ключових осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі та їх подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими сім'ями.

The Guardian зазначає, що у санкційному списку також детально описується спроба перепрограмувати дітей щодо ставлення до війни. Зокрема, зустрічі з солдатами, надсилання листівок окупантам та навчання з бойової підготовки та поводження з дронами.

Нові санкції ЄС проти Росії

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що посли країн Європейського союзу ухвалили 13-й пакет санкції проти Росії.

Як пишуть ЗМІ, офіційно пакет представлять до другої річниці повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.

За словами голови дипломатії ЄС, у санкційні списки внесли ще майже 200 осіб та компаній. Також санкції націлені на блокування "лазівок" для обходу санкцій. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше повідомляла, що ЄС обмежує доступ Росії до безпілотників.

Як писали західні ЗМІ, посли країн ЄС кілька разів намагалися узгодити нові санкції проти Росії, але Угорщина традиційно блокувала рішення. Будапешт нібито не хотів, щоб у списки санкцій вносили китайські компанії.