Чи здатна Росія до наступу на Київ, Харків, Чернігів та Суми: відповідь ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони (МО) України Вадима Скібіцького в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говоримо про проведення стратегічної операції, то однозначно РФ на двох напрямках зараз проводити не може. Якими категоріями ми оперуємо. По-перше, до початку війни були визначені стратегічні напрямки для військ РФ, які в принципі і залишаються, і визначено, що таке стратегічна операція", - пояснив Скібіцький.

За словами заступника начальника ГУР, стратегічна операція - це операція, як проводиться на окремому стратегічному напрямку. По напрямку України у Росії було два стратегічних напрямки:

південно-західний стратегічний напрямок (міста, де зараз йдуть активні бойові дії) - смуга відповідальності південного військового округа;

західний стратегічний напрямок (Харків, Суми, Чернігів, Київська область) - відповідальність західного військового округа.

"На сьогоднішній день Росія продовжує стратегічну операцію тільки на одному напрямку. В неї немає ні військ, ні сил, ні засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку. Резерву стратегічного зараз немає у РФ, вони намагаються його створити. Все, що створювалося, відразу заводилося на нашу територію. 18-та армія, 25-та армія, 3-й армійський корпус – вони всі воюють, резерву немає", - пояснив Скібіцький.

Ситуація на фронті

Російські війська, схоже, не мають наміру знижувати інтенсивність наступальних дій після захоплення Авдіївки. Просто зараз окупанти активізуються на низці інших напрямків, а західні ЗМІ вже пишуть про найнебезпечніше становище ЗСУ з перших місяців повномасштабної війни.

Детальніше про це, можливі загрози і про те, чи зможуть Сили оборони стримати ворожий натиск, - у матеріалі РБК-Україна.