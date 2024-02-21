В Сумській області встановлять додаткові обмеження у прикордонній зоні

В Сумській області в межах 5-кілометрової зони запроваджують додаткові обмеження особливого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Додаткові обмеження особливого режиму почнуть діяти з 26 лютого.

Відповідно до наказу, в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону, заборонено:

вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням;

проведення робіт не повʼязаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону.

Загроза ворожих ДРГ на півночі

Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Прикордонники пояснювали, що ворожі ДРГ намагаються виявити розташування військових, а також мінувати території.

Нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік. На початку року у Сумській області загинули двоє осіб через атаку диверсантів.

Українські захисники наголошують, що ворожі диверсійні групи залишаються великою загрозою як для військових, так і для цивільних.