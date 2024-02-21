Генсек НАТО оцінив, чому росіянам вдалося захопити Авдіївку
Росії вдалося захопити Авдіївку, заручившись підтримкою Ірану та Північної Кореї. Також Москва мобілізувала більше сил та наростила виробництво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря Єнса Столтенберга в інтерв'ю "Радіо Свобода".
На думку Столтенберга, захоплення Авдіївки істотно не вплине на фронт.
"Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків", - сказав він.
Генсек НАТО вважає, що перші помітні військові успіхи Росії за останні місяці є наслідком співпраці з Іраном та КНДР, а також нарощенням виробництва і мобілізації додаткових сил.
"Це робить важливим, щоб союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги (Україні, - ред.). Але, звісно, також, щоб Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками", - додав Столтенберг.
Захоплення Авдіївки
Українські військові минулого тижня вийшли з Авдіївки, зайнявши вигідніші позиції. Відомо, що деяка кількість українських бійців потрапила у полон під час відходу сил.
Російські загарбники намагалися захопити Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Бійців Третьої штурмової бригади передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.
Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що обвалення Авдіївського фронту малоймовірне. Тим часом українські військові повідомляють, що росіяни атакують у районі населеного пункту Ласточкине на захід від Авдіївки.
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