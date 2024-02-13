Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Удар по Дніпру

Російські війська вночі влаштували чергову атаку "Шахедами", основний удар якої припав на Дніпро та район. Попри те, що вдалось збити 10 ворожих БПЛА над районом, є значні пошкодження ТЕС, через що місту довелось частково закрити школи та евакуювати лікарню.

Всі подробиці нічної атаки РФ на Дніпро - в матеріалі РБК-Україна.

Росія купує Starlink в арабських країнах

Українська розвідка дізналася, що Росія закуповує термінали Starlink в арабських країнах по 200 тисяч рублів за один пристрій. Про це стало відомо зі свіжого радіоперехоплення, де окупанти обговорюють можливості придбання термінала супутникового зв’язку.

В Авдіївку приходить підкріплення

Вперше за майже 2 роки повномасштабної війни в Авдіївці провели ротацію деяких підрозділів 110-ї ОМБр, повідомив керівник служби звʼязків з громадськістю бригади Іван Сєкач.

За його словами, у бригади немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і військові розраховують на дружні підрозділи.

Пожежа на заводі МіГ у Москві

За інформацією російських Телеграм-каналів, на Ленінградському проспекті у Москві сталася пожежа на заводі з виробництва винищувачів МіГ. Там загорілись два поверхи цеху, прибудованому до діючого корпусу заводу. Вогонь охопив 70 квадратних метрів.

РФ має запаси танків ще на 3 роки війни

Про таке говориться у доповіді "Військовий баланс" Міжнародного інституту стратегічних досліджень, що базується в Лондоні. Там вказано, що росіяни втратили понад 3000 танків за час повномасштабної війни в Україні, але мають достатньо бронетехніки нижчої якості на складах для заміни й потенційно зможуть витримати ще 3 роки важких втрат.

Україна

Сирський дав інтерв'ю

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав інтерв'ю німецькому ZDF. В інтерв'ю, записаному до призначення головкомом, він розповів про новий етап війни, мету України, а також співвідношення втрат на фронті. Детальніше з головними заявами головкома можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Майно Морозюк арештують

ДБР отримало ухвалу на арешт майна екс-нареченої Романа Гринкевича - художниці Софії Морозюк, а саме двох квартир в Києві, однієї квартири в Харкові та земельної ділянки.

Стеження за Bihus.Info.

Правоохоронці розпочали ще одне кримінальне провадження у зв’язку зі стеженням за командою Bihus.Info. А саме за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів, повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора.

Тандиру продовжили запобіжний захід

Судді Олексію Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, продовжили запобіжний захід. Він залишатиметься під вартою до щонайменше 12 квітня 2024 року.

Ціни

Фактичні темпи зростання цін в Україні були дещо нижчими за прогноз НБУ, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2024 року.

Така динаміка зумовлювалася збільшенням пропозиції окремих продуктів, вторинними ефектами від значних торішніх врожаїв, зниженням світових цін на нафту та подальшою дією мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

Курс

Долар дорожчає після стабільності минулого тижня. Офіційний курс на 14 лютого встановлено Нацбанком на такому рівні: 38,1264 грн за 1 долар (+0,2313 грн).

Світ

США

Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у 95 мільярдів доларів, з яких 60 млрд доларів - для України. Тепер документ має пройти Палату представників. І у разі позитивного результату його підпише президент США Джо Байден.

Польща

Польські фермери розпочали блокування вже шостого пункту пропуску на кордоні з Україною - "Корчова - Краківець".

Своєю чергою міністр сільського господарства Польщі перепросив за інцидент з висипаним українським зерном, що напередодні скоїли протестувальники.

Естонія

Очільник естонської розвідувальної служби Каупо Росін заявив, що впродовж наступних 10 років Росія планує військову конфронтацію із Заходом. Такий висновок було зроблено зважаючи на рішення Москви подвоїти кількість військ уздовж кордону з членами НАТО: Фінляндією і країнами Балтії - Естонією, Литвою і Латвією.

Румунія

Президент Румунії Клаус Йоганніс на 21 лютого скликає засідання Найвищої ради національної оборони, щоб обговорити розвиток безпекової ситуації в Чорноморському регіоні на тлі агресії РФ в Україні, а також її наслідки для Румунії.

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