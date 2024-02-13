Ухвала є. ДБР арештує майно Софії Морозюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

За її словами, ДБР має ухвалу на арешт майна екс-нареченої Романа Гринкевича - художниці Софії Морозюк.

"Слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена, тобто ми з вами говоримо про дружину, чоловіка, сина, тещу і також дівчину художницю, з якою був заручений син", - сказала Сап'ян.

Також під арешт потрапили земельні ділянки у різних регіонах України, автівки преміумкласу та квартири сім’ї Гринкевичів. Водночас ще є ухвали на арешт двох квартир у Києві та однієї у Харкові, а також земельної ділянки, які наразі перебувають у власності Софії Морозюк.

"Хочу закцентувати, що в переважній більшості це майно було придбано саме в умовах війни", - додала Сапьян.

Що відомо про справу Гринкевича

Наприкінці грудня минулого року Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, його звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців МОУ до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Раніше повідомлялося, що 17 січня Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних компаній, оголосили підозри. Трьом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу.

Детальніше про справу та родину Гринкевичів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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