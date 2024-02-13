Росія може витримати три роки, дістаючи зі складів старі танки, - дослідження

Росія втратила понад 3000 танків під час вторгнення в Україну, що еквівалентно всьому її довоєнному арсеналу. Але вона має на складах бронетехніку нижчої якості, якої вистачить на три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень (Лондон).

"Однак Москва змогла обміняти якість на кількість, дістаючи зі складів тисячі старих танків зі швидкістю, яка іноді могла досягати 90 танків на місяць", - йдеться у доповіді "Військовий баланс".

Наявні в Росії запаси означають, що Москва "потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати танки із запасів, навіть якщо вони відповідатимуть нижчим технічним стандартам, незалежно від її здатності виробляти нове обладнання", йдеться у звіті.

Україна також зазнала тяжких втрат з моменту початку вторгнення у лютому 2022 року, але поповнення збройних сил Заходу дозволили їй підтримувати запаси, одночасно підвищуючи якість, йдеться у звіті інституту.

Оцінки втрат російської армії

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що з початку вторгнення в Україну дві третини довоєнних танкових запасів Росії було знищено.

За даними британської розвідки, сухопутні війська Росії з початку війни та до 25 січня 2024 року втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків та 4900 інших бойових броньованих машин. 2023 року Росія втратила приблизно на 40% менше техніки, ніж 2022 року.

Керівник "Ростеха" Сергій Чемезов наприкінці грудня заявив, що корпорація різко збільшила виробництво танків, бронетехніки, а також снарядів для армії.

Виробництво танків за два роки зросло у сім разів, повідомив Чемезов президенту Володимиру Путіну. Виробництво бронетехніки зросло більш ніж уп'ятеро, а виробництво боєприпасів, від стрілецької зброї до артилерійських снарядів, зросло у 50 разів, сказав Чемезов, не назвавши цифр.