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РФ має намір нарощувати війська на кордонах НАТО, конфлікт можливий за 10 років, - розвідка Естонії

Вівторок 13 лютого 2024 13:15
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РФ має намір нарощувати війська на кордонах НАТО, конфлікт можливий за 10 років, - розвідка Естонії Фото: голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін (flickr.com/kaitseministeerium_mod_estonia)
Автор: Валерія Поліщук

Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом найближчого десятиліття, і її може стримати відповідне нарощування збройних сил.

Про це голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, ця оцінка ґрунтується на планах Росії подвоїти чисельність військ, розміщених уздовж кордону з Фінляндією, а також країнами Балтії - Естонією, Литвою і Латвією.

"Росія обрала шлях довгострокової конфронтації... і Кремль, ймовірно, передбачає можливий конфлікт із НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", - заявив Росін.

Він додав, що військовий напад з боку Росії "вкрай малоймовірний" у короткостроковій перспективі, почасти тому, що Росія змушена тримати війська в Україні, і залишиться малоймовірним, якщо Росія нарощуватиме сили в Європі.

"Якщо ми не будемо готові, ймовірність військового нападу Росії буде набагато вищою, ніж без будь-якої підготовки", - додав Розін.

Естонія та інші країни Балтії збільшили свої військові витрати до більш ніж 2% від вартості своєї економіки після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році, а союзники по НАТО збільшили свою присутність у цих країнах.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунало на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

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НАТО Естонія Війна Росії проти України
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