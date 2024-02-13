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Атака дронів на Дніпро. Інфраструктура тримається на "ниточці", школи закриті: головне

Дніпро, Вівторок 13 лютого 2024 11:47
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Атака дронів на Дніпро. Інфраструктура тримається на "ниточці", школи закриті: головне Фото: наслідки атаки дронів РФ на Дніпро 13 лютого (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 13 лютого влаштували чергову атаку по Україні дронами-камікадзе, основний удар якої припав на Дніпро та район. Попри те, що вдалось збити 10 ворожих БПЛА над районом, є значні пошкодження ТЕС, також довелось закрити школи та евакуювати лікарню.

Всі подробиці нічної атаки РФ на Дніпро - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram голови Дніпропетрівської ОВА Сергія Лисака, Telegram мера Дніпра Бориса Філатова, ДТЕК, Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ

Про те, що російські окупанти атакують Дніпро, стало відомо близько 00:00 13 лютого.

"Ненавиджу. Б’ють по цивільній інфраструктурі", - написав мер міста Борис Філатов.

Наслідки обстрілу: пожежі, удари по ТЕС та інфраструктурі

Вже зранку, 13 лютого, стало відомо, що ворог поцілив дронами по енергооб'єкту та об'єкту інфраструктури. В обох місцях почалися пожежі.

"Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили", - розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Пізніше з'ясувалось, що внаслідок ворожого обстрілу одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії.

"В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії", - зазначили в ДТЕК.

Інфраструктура тримається на "ниточці": закриття шкіл, але не всіх та евакуація лікарні

Своєю чергою, Філатов не став приховувати, що енергосистема в місті після атаки РФ тримається "на ниточці". Те ж стосується і інфраструктури.

"Я пишу це пост, коли енергосистема міста та вся інфраструктура тримаються на "ниточці", - написав він.

У зв'язку з аварійною ситуацією в місті після обстрілу, місцева влада вирішила закрити школи та евакуювати лікарню.

"Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи", - розповів мер Дніпра.

Філатов констатував, що проблема в тому, що за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде.

При цьому в коментарях до свого допису в Facebook, Філатов зазначив, що закриття шкіл стосується лише одного житлового масиву Дніпра, а саме Придніпровська.

Він також додав, що у разі потреби зігрітися та підзарядити гаджети можна у "Пунктах незламності".

У Дніпро повернули світло

Вже близько 10:00 у Дніпрі відновили електропостачання.

"Як би складно не було, ми встоїмо! Енергетики працювали від ночі. На зараз у Дніпрі всі зі світлом. Втім, нагадування не буде зайвим. На випадок знеструмлень – на Дніпропетровщині відкриті "Пункти незламності". Тільки в обласному центрі їх понад 100", - повідомив Лисак.

Робота ППО

Попри суттєві наслідки, цієї ночі ППО відпрацювала над Дніпровським районом досить ефективно.

"Наші захисники знищили 10 "шахедів" у Дніпровському районі", - зазначив Лисак.

Як розповіли військові, загалом в ніч на 13 лютого загарбники атакували територію України 23 дронами "Shahed", запустивши їх з районів Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (окупований Крим). ППО збила 16 з 23 ворожих дронів.

"В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БПЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", - розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

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