Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Росія завдала масованого удару по низці українських міст, законопроєкт про мобілізацію пройшов перше читання, а польські фермери знову готуються заблокувати один із пунктів пропуску на кордоні з Україною.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Масована атака по Україні

Сьогодні російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши ударні дрони "Шахед", крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Всього було 64 ворожі цілі, з яких ППО вдалося знищити 44.

Під удар ворога потрапили шість регіонів України. Найбільше постраждалих у Києві, де внаслідок падіння уламків горіла багатоповерхівка в Голосіївському р-ні. Також відомо про жертв. В столиці були перебої зі світлом на лівому березі через пошкодження високовольтних кабелів.

Крім того, є наслідки атаки й в Київській області, Миколаєві, Харкові, Дрогобичі, Новомосковську.

Про наслідки атаки РБК-Україна писало в матеріалі.

Боєприпаси

В Європейському союзі обіцяють, що Україна отримає від країн блоку 1 млн 155 тисяч снарядів до кінця цього року. З такою заявою у Києві виступив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час спільної прес-конференції з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем.

Україна

Політика

Президент України Володимир Зеленський наприкінці наступного тижня може приїхати до Німеччини. Про майбутній візит стало відомо німецькому виданню Tagesspiegel.

За інформацією газети, глава української держави планує відвідати Мюнхенську конференцію з питань безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого. Втім, деталі візиту і точний графік засекречені з міркувань безпеки.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада сьогодні під час засідання схвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449. Далі внесення правок до 21 лютого і друге читання.

В Раді припускають, що найбільш ймовірно законопроєкт в цілому буде прийнято в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і набере чинності через місяць, тобто у квітні.

Лапутіну звільнили з посади міністра у справах ветеранів

Верховна Рада звільнила з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну. За її відставку проголосували 302 народних депутати.

Курс

Долар подешевшав після зростання напередодні. Офіційний курс на 8 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5937 грн за 1 долар (-0,0317 грн).

Світ

США

Чинний президент США Джо Байден здобув перемогу на президентських праймеріз у Неваді й наблизився до висунення офіційним кандидатом від Демократичної партії.

Згідно з підрахунком майже всіх бюлетенів, очільник Білого дому отримав 89% голосів демократичних виборців.

Польща

Польські фермери готуються заблокувати один з КПП на кордоні з Україною. Це підтвердила Державна митна служба. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися об 11:00 годині 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня включно. Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею інформація зʼясовується.

Зауважимо, що пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин" - це найбільший інфраструктурний напрямок.

Такер Карлсон

Видання Newsweek дізналося про плани ЄС запровадити санкції щодо громадянина США, блогера-пропагандиста Такера Карлсона, який взяв інтерв'ю в російського диктатора Володимира Путіна. Хто такий Карлсон - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.